الناتو: الحرب الروسية جعلت الحلف أقوى.. ونرحب بانضمام فنلندا

جدة - نرمين السيد - قال ستولتنبرج، إن "فنلندا دولة مستقلة وتستطيع اتخاذ قراراتها، كما أن لديها قدرات وقوات عسكرية عالية"، مؤكدا أن فنلندا ستشارك بشكل كامل كعضو فى اجتماعات الناتو.
ودعا ستولتنبرج بقية أعضاء الحلف للمصادقة على انضمام السويد، قائلا "سنعمل على ضمان أن تصبح السويد عضوا كاملا بالناتو".
وفيما يخص العملية العسكرية الروسية، قال الأمين العام لحلف الناتو، إن "الحرب الروسية فى أوكرانيا جعلت الناتو أقوى"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وكانت الرئاسة الفنلندية أعلنت، أمس الإثنين، الانضمام إلى "الناتو" رسميًا اليوم الثلاثاء، فى تحد واضح لروسيا وقوى الشرق الأوروبى المعارضة لانضمام دول جديدة للحلف.
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