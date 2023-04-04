السويد: اعتقال 5 أشخاص بتهمة التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال جهاز الأمن السويدى "سابو"، إنه تم اعتقال الأشخاص الخمسة بتهمة التآمر لارتكاب جرائم إرهابية، دون توضيح لمكان العمليات، ولا جنسيات المعتقلين، إلا أنه تم اعتقالهم، واقتيادهم لمكان تحقيقات غير معلوم.

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