العالم اليوم - مساهمو أدنوك للحفر يوافقون على توزيع أرباح بـ341 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلنت شركة "أدنوك للحفر" المُدرجة في سوق أبوظبي، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، بما في ذلك توزيعات أرباح نقدية مُجزية للغاية عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج" إن توزيعات الأرباح النهائية التي وافق عليها المساهمون لعام 2022 بلغت 1.25 مليار درهم (341.25 مليون دولار) أو ما يُعادل 7.83 فلساً للسهم وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وسيتم دفع توزيعات الأرباح بتاريخ 25 أبريل 2023 لجميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 13 أبريل 2023.

وبموافقة المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية، يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2022 بأكمله إلى 2.50 مليار درهم (682.5 مليون دولار) أو ما يعادل 15.67 فلساً للسهم، بزيادة نسبتها 5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع مستويات عام 2021.

وتأتي توزيعات الأرباح القوية مدفوعةً بنتائج عام 2022 المالية الاستثنائية، والتي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 18 بالمئة، وارتفاعاً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 4.52 مليار درهم (1.23 مليار دولار) بهامش ربح قوي نسبته 46 بالمئة، وصافي أرباح غير مسبوق وصلت قيمته إلى 2.92 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33 بالمئة على أساس سنوي.

وتُواصل "أدنوك للحفر"، في ظل ما تعرفه من نُمو قوي ينعكس في تدفقاتها النقدية المتميزة، تأكيد التزامها بسياسة توزيعات الأرباح التصاعدية السنوية التي من المتوقع أن تنمو سنوياً بما لا تقل نسبته عن 5 بالمئة، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الرائدة لكل سهم على مدى السنوات الأربع المقبلة (2023-2026).

ومن جانبه، قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "منذ تاريخ الطرح العام الأولي للشركة في أكتوبر 2021، ركزنا باستمرار على تحقق القيمة المضافة من خلال استثماراتنا وتنفيذنا لخطط النمو الاستراتيجية. وتمكنا خلال عام 2022 من تحقيق صافي أرباح وصل إلى 2.92 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33 بالمئة على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 4.52 مليار درهم إماراتي (1.23 مليار دولار أمريكي) مدفوعة بما حققته الشركة من إيرادات قوية إلى جانب التقدم القوي المُحرز في إدارة كفاءة التكلفة".

وتابع: "سنواصل خلال عام 2023 تسريع مسار نمو الشركة بفضل دخول منصات جديدة بمواصفات عالمية ضمن أسطولنا التشغيلي. كما سنواصل الاستثمار في قطاع خدمات الحفر المتكاملة، وتوسعة نطاق ما نقدمه من خدمات متصلة بعمليات تطوير موارد النفط والغاز غير التقليدية إلى جانب التركيز على تعزيز إدارة كفاءة التكلفة التي من خلالها سنضمن استمرارنا، على المدى الطويل، في تقديم القيمة للمساهمين".

توقعات إيجابية لعام 2023

استناداً إلى ما حققته الشركة في 2022 وخططها القوية للنمو، التي ترجع في جزء منها إلى خطط "أدنوك" الاستراتيجية لتسريع هدف رفع السعة الإنتاجية، تمكنت "أدنوك للحفر" من وضع توجيهاتها الاستشرافية لعام 2023 قبل توقعات السوق.

وتشكل خطة "أدنوك للحفر" لتسريع برنامج توسعة أسطول الشركة بامتلاك 142 منصة حفر بحلول عام 2024 عوضاً عن 127 منصة حفر بحلول عام 2030 التي كان مخططاً لها بحسب توجيهات الشركة وقت الاكتتاب العام الأولي عام 2021 مرتكزاً أساسيا لتوجيهات الشركة المحدثة.

وتتوقع الشركة، بناءً على توجيهاتها الاستشرافية، أن تتراوح إيرادات عام 2023 بين 11.02 مليار درهم (3 مليارات دولار) و11.75 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً سنوياً يصل إلى 20 بالمئة. ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 4.96 مليار درهم (1.35 مليار دولار) و5.50 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار)، بهوامش ربح قوية تتراوح بين 45 بالمئة و47 بالمئة.

كما تُشير توقعات الشركة إلى تحقيق صافي أرباح استثنائي يتراوح بين 3.12 مليار درهم (850 مليون دولار أمريكي) و3.67 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار) لعام 2023 مقارنة مع صافي الأرباح الذي تحقق على التوالي عام 2021 بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.21 مليار درهم إمارتي (604 مليون دولار)، وعام 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.94 مليار درهم إماراتي (802 مليون دولار).