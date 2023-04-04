موسكو: واشنطن تحاول تدمير القمة الروسية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير القمة الروسية المزمعة مع الدول الإفريقية فى إطار الجهود الرامية لعزل موسكو، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف لافروف، أن موسكو تختلف عن الدول الغربية فى علاقاتها مع إفريقيا من حيث "إننا لا نخبر شركاءنا الأجانب أبدا كيف يُفترض أن يعيشوا. ليس لدينا جدول أعمال سرى".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لعزل روسيا دوليا، لكنهم على وجه الخصوص يحاولون نسف القمة الروسية الإفريقية الثانية المزمع عقدها لإقناع أصدقائنا الأفارقة بعدم المشاركة، مضيفًا أن فرص إلحاق الضرر بالقمة تتضاءل على أى حال لأن "عدد الدول المستعدة لفعل كل ما تطلبه منها القوى الاستعمارية السابقة يقل يوما بعد يوم".

تستعد موسكو لعقد قمتها الثانية مع الدول الإفريقية، المقررة فى نهاية يوليو المقبل فى سانت بطرسبرج، بما فى ذلك العمل فى مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.