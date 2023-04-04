وأضاف لافروف، أن موسكو تختلف عن الدول الغربية فى علاقاتها مع إفريقيا من حيث "إننا لا نخبر شركاءنا الأجانب أبدا كيف يُفترض أن يعيشوا. ليس لدينا جدول أعمال سرى".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لعزل روسيا دوليا، لكنهم على وجه الخصوص يحاولون نسف القمة الروسية الإفريقية الثانية المزمع عقدها لإقناع أصدقائنا الأفارقة بعدم المشاركة، مضيفًا أن فرص إلحاق الضرر بالقمة تتضاءل على أى حال لأن "عدد الدول المستعدة لفعل كل ما تطلبه منها القوى الاستعمارية السابقة يقل يوما بعد يوم".
تستعد موسكو لعقد قمتها الثانية مع الدول الإفريقية، المقررة فى نهاية يوليو المقبل فى سانت بطرسبرج، بما فى ذلك العمل فى مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: واشنطن تحاول تدمير القمة الروسية الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.