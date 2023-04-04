القاهرة الإخبارية: 36 ألف شرطى ينتشرون فى نيويورك قبل محاكمة ترامب

جدة - نرمين السيد - قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من نيويورك، إن هناك 36 ألف شرطى ينتشرون فى نيويورك، واستنفار أمنى بكل الولايات الأمريكية قبل محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.





وأشار "نور الدين"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تشديدًا أمنيًا وسط تجمع كبير لوسائل الإعلام، وأنصار ترامب أمام مقر إقامته فى مانهاتن.

وأشار إلى أنه من المستبعد أن يخرج ترامب من مقر إقامته فى هذه الأثناء، وسوف يوجه كلمة إلى مناصريه غدًا، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط مختلف المؤسسات قبيل محاكمته.

وكانت طائرة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حطّت، أمس الإثنين، فى مطار لاجوراديا فى مدينة نيويورك، حيث يستعد أول رئيس أمريكى لمواجهة لائحة اتهامات مؤلفة من 20 تهمة بينها جنايات، أمام محكمة مانهاتن اليوم الثلاثاء.