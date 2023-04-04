بلينكن: نبحث مع أوروبا سبل تقليل اعتماد بروكسل على الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نبحث مع أوروبا سبل تقليل اعتماد بروكسل على الغاز الروسى، مشيرا إلى أن التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا نشط وفعال وشامل.
وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت فى وقت سابق، استعدادها لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية مع الجيش الروسى، مؤكدة أن المناورات البحرية الأخيرة التى جرت بين الصين وروسيا، عززت قدرات الدول للقيام بمهام عسكرية مشتركة.
وتابعت أن تلك التدريبات عمقت الصداقة والتعاون بين الدول، بحسب القناة الإخبارية.
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