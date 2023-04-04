العالم اليوم - أسهم اليابان تسجل مكاسب للجلسة الثالثة مع صعود قطاع الطاقة

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تسجل مكاسب للجلسة الثالثة مع صعود قطاع الطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 11:16 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة الماضية لكن المكاسب جاءت ضئيلة إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.35 بالمئة عند 28287.42 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة إلى 2022.76 نقطة.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في IwaiCosmo للأوراق المالية، شويتشي أريساوا "لم يكن للسوق إشارات واضحة، لذلك كان المستثمرون يبيعون الأسهم ذات الأداء الضعيف ويشترون الأسهم ذات الأداء الضعيف".

"كانت وول ستريت قوية في جلسة الاثنين، مدعومة بأسهم الطاقة، لكن في اليابان ليس لدينا المكافئ الحقيقي لتلك الأسهم الأميركية التي ستستفيد من مكاسب أسعار النفط."

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة في ستاندرد اند بورز الأميركي 4.9 بالمئة بعد أن أعلنت السعودية ودول أخرى من منتجي النفط في أوبك+ تخفيضات غير متوقعة في حجم إنتاجها، الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل.

وصعدت أسهم شيفرون وإكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم بأكثر من أربعة بالمئة.

وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 بالمئة بعدما قفز خمسة بالمئة في الجلسة الماضية.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 بالمئة مع صعود أسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة 1.45 بالمئة وكانساي للطاقة الكهربائية 2.24 بالمئة.

وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12 بالمئة مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مؤشرا.