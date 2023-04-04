العالم اليوم - قاضي محاكمة دونالد ترامب.. هذه أبرز مواصفاته

انتم الان تتابعون خبر قاضي محاكمة دونالد ترامب.. هذه أبرز مواصفاته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 11:16 صباحاً - وصف القاضي الذي الذي سيمثل أمامه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، في قضية شراء الصمت، بأنه "محنك وصارم".

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن القاضي خوان ميرشان، وهو قاضي المحكمة العليا في نيويورك بالإنابة، حكم سابقا بسجن ألين فايسلبيرغ المدير المالي لمؤسسة ترامب، كما ترأس محاكمة الاحتيال الضريبي للمؤسسة وأشرف على قضية الاحتيال الجنائي لمستشار ترامب السابق ستيف بانون.

ووصف مراقبون ميرشان بأنه قاض صارم وعادل، بغض النظر عمن يمثل أمامه، على حد تعبيرهم.

ويعرف عن ميرشان أنه لا يتحمل الاضطرابات أو التأخير، كما قال المحامون الذين مثلوا أمامه، كما أنه يحافظ على سيطرته على قاعة المحكمة حتى عندما تلفت قضاياه اهتماما كبيرا.

بدوره، قال نيكولاس جرافانتي المحامي الذي مثل فايسلبيرغ: "كان القاضي ميرشان كفء وعمليا، واستمع بعناية لما كان علي قوله".

وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، المساعد السابق للمدعي العام في مكتب مانهاتن، إن ميرشان لا يسمح للمدعين العامين أو المدعى عليهم بخلق أي مشاكل في قاعة محكمته.

وأضافت: "لا أعتقد أن هجوم ترامب عليه وتهديده سوف يبشر بالخير بالنسبة له في قاعة المحكمة".

بدوره، قال محامي ترامب تيموثي بارلاتور، إن ميرشان "لم يكن سهلا" عندما ترافع في قضية أمامه، لكنه أضاف أن القاضي سيكون عادلا على الأرجح.

قضية شراء الصمت