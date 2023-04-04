الجيش الأمريكى: نفذنا هجوما فى سوريا أسفر عن مقتل قيادى بداعش

جدة - نرمين السيد - وأشار الجيش الأمريكى إلى أن قيادى داعش المقتول كان المسؤول عن التخطيط لهجمات فى أوروبا.
وفى وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل مدنيين سوريين، إضافة إلى وقوع خسائر مادية جراء عدوان جوى نفذته إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، بالصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل.
وبحسب الوكالة، قال مصدر عسكرى سورى "إن العدوان الإسرائيلى استهدف بعض النقاط فى محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها".
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