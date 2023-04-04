العالم اليوم - "تطور جديد" بقضية مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بروسيا

انتم الان تتابعون خبر "تطور جديد" بقضية مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أعلنت محكمة في موسكو، الإثنين، أن الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقف في روسيا الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس، استأنف قرار وضعه في الحبس الاحتياطي.

وقالت متحدّثة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو إنّ "المحامي نفسه (المعيّن رسمياً) والذي مثّل غيرشكوفيتش أثناء توقيفه، قدّم استئنافاً".

وأضافت أنّ "موعد الجلسة الخاصة باستئناف إجراء الحبس الاحتياطي سيعلن هذا الأسبوع"، موضحة أنّ محكمة أخرى أعلى مستوى ستنظر في الطلب.

من جهته، قال الأمين العام للجنة العامة لمراقبة أماكن الاحتجاز في موسكو أليكسي ملنيكوف إنه زار الصحفي الأميركي في سجن ليفورتوفو.

وأكّد على تلغرام أنّ غيرشكوفيتش لم يقدّم "أيّ شكوى" بشأن ظروف احتجازه، مضيفًا "خلال الزيارة، كان مبتهجًا ويمزح كثيرًا خلال المحادثة".

مراسل صحيفة وول ستريت جورنال

إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في روسيا، وضح في الحبس الاحتياطي الخميس الماضي لغاية 29 مايو، في إجراء قابل للتمديد.

قبل أن يبدأ العمل في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو.

أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي هذا المراسل الذي يتقن الروسية والبالغ 31 عاماً في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسّس".

نفى كلّ من المراسل المعروف بمهنيته، وصحيفة وول ستريت جورنال المرموقة، التّهم الموجهة إلى غيرشكوفيتش خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو.

الموقف الأميركي

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من موسكو "الإفراج" عن الصحفي الأميركي، واعتبر البيت الابيض "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إليه أمراً "سخيفاً".

قال البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح الصحفي المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

يأتي توقيفه في سياق من القمع المتزايد للصحافة في روسيا منذ غزو أوكرانيا، والذي أدّى إلى توتر كبير في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وجرى آخر تبادل لسجناء بين موسكو وواشنطن في ديسمبر عندما سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدّرات، في مقابل إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت.

واتّهمت واشنطن موسكو مراراً باعتقال أميركيين بشكل تعسّفي لاستخدامهم ورقة مساومة في سعيها إلى الإفراج عن مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.