العالم اليوم - 560 مليون دولار إيرادات شركة إنبي المصرية في 2022

انتم الان تتابعون خبر 560 مليون دولار إيرادات شركة إنبي المصرية في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أعلنت شركة إنبي للبترول المصرية عن تسجيل إجمالي إيرادات بنحو 17.3 مليار جنيه (حوالي 560 مليون دولار) خلال عام 2022 بزيادة عن العام قبل الماضي بنسبة 53 بالمئة، إذ كانت الايرادات نحو 11.3 مليار جنيه.

وشدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري على أهمية الخطوات التي تتخذها شركة انبي لتنويع أنشطتها وزيادة حجم أعمالها خارج مصر والذى بلغت نسبته 38 بالمئة.

ولفت الملا في بيان أصدره اليوم، عقب اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إلى أهمية تعزيز الصورة العالمية المتميزة للشركات المصرية في الأسواق الاقليمية والدولية والمساهمة في اكتساب الكوادر المصرية الخبرات والمهارات العالمية. مؤكدا ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود لفتح آفاق عمل جديدة في الأسواق الخارجية و التركيز على تنوع الأنشطة التي تفتح مجالات عمل جديدة لشركة انبي في مشروعات التحول الطاقى.

ومن جانبه أشار محمد عبد العزيز، رئيس شركة إنبي إلى أن الشركة واصلت نجاحها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى مثل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، ومشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروچيني للمازوت لشركة أنوبك، وتوسعات مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو.

وعلى الصعيد العالمى وفى إطار التوسع فى حجم أعمال الشركة فى الخارج تجنى شركة إنــبى ثمار توقيع اتفاقية طويلة الأجل ضمن 8 شركات عالمية اختارتها شركة أرامكو عملاق النفط السعودى لتنفيذ مشروعاتها حيث فازت الشركة بمناقصات تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى وذلك بعد منافسة قوية مع 7 شركات عالمية، كما نجحت فى التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية.