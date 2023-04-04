زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب المكسيك

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، فى أجزاء من المكسيك، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، تسبب الإنذار الزلزالى فى إخلاء بعض المبانى بالعاصمة كإجراء احترازى. وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان بالقرب من منتجع بويرتو إسكونديدو المطل على المحيط الهادئ فى ولاية أواكساكا الجنوبية. ومن جانبه، كتب حاكم أواكساكا، سالومون جارا، عبر "تويتر" أنه لم يتم الكشف عن أضرار فى الولاية.

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