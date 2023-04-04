بايدن يؤكد ثقته فى شرطة نيويورك قبيل الاضطرابات المحتملة بسبب محاكمة ترامب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، رد بايدن فى مؤتمر صحفى على الأسئلة حول ما إذا كان قلقًا بشأن الاضطرابات، قائًلا: "لا، لدى ثقة فى إدارة شرطة نيويورك"، وأضاف أنه "يثق أيضا فى النظام القانونى".

وعززت إدارة شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية استعدادًا لاستدعاء ترامب واتخذت بالفعل إجراءات احترازية، مثل إصدار أوامر لكل فرد من أفراد القسم بالالتزام بالزى الرسمى الكامل.

وغادر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب منزله فى فلوريدا بعد ظهر الاثنين متجها إلى مدينة نيويورك لحضور موعد محاكمته اليوم الثلاثاء.

وتجمع بعض المؤيدين على طول الشارع بالقرب من منزله فى مار الاجو بينما كانت السيارات تمر من أمامه.

وتبدأ محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، وتتضمن لائحة الاتهام أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجارى.