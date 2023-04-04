جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، رد بايدن فى مؤتمر صحفى على الأسئلة حول ما إذا كان قلقًا بشأن الاضطرابات، قائًلا: "لا، لدى ثقة فى إدارة شرطة نيويورك"، وأضاف أنه "يثق أيضا فى النظام القانونى".
وعززت إدارة شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية استعدادًا لاستدعاء ترامب واتخذت بالفعل إجراءات احترازية، مثل إصدار أوامر لكل فرد من أفراد القسم بالالتزام بالزى الرسمى الكامل.
وغادر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب منزله فى فلوريدا بعد ظهر الاثنين متجها إلى مدينة نيويورك لحضور موعد محاكمته اليوم الثلاثاء.
وتجمع بعض المؤيدين على طول الشارع بالقرب من منزله فى مار الاجو بينما كانت السيارات تمر من أمامه.
وتبدأ محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، وتتضمن لائحة الاتهام أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يؤكد ثقته فى شرطة نيويورك قبيل الاضطرابات المحتملة بسبب محاكمة ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.