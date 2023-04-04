سوريا: مقتل مدنيين اثنين جراء عدوان جوى نفذته إسرائيل فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مدنيين سوريين لقيا مصرعهما فيما وقعت خسائر مادية، جراء عدوان جوى نفذته إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، بالصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل.





ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى سورى "أن العدوان الإسرائيلى استهدف بعض النقاط فى محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها". وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" ذكرت فى نبأ عاجل، أن منظومة الدفاع الجوى التابعة للجيش السورى تصدت لأهداف معادية فى أجواء العاصمة السورية دمشق. فيما أفاد التلفزيون السورى بأن الهجوم الصاروخى الإسرائيلى على أجواء دمشق، كانت تستهدف جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولى لكن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظمها.

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