الاحتلال يقتحم المصلى القبلى لـ المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر بالقدس، اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلى، كما أجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته.
يذكر أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة أطلقت دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبرى، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.
وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، قد رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" فى المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودى.
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