شركة أسترالية تتعاقد مع أوكرانيا لتزويدها بأسلحة بقيمة 80 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أمس الإثنين، أفاد بيان صادر عن شركة إلكترو أوبتك سيستمز الأسترالية بأن الشركة وقعت على عقد مع شركة سبتس تكنو إكسبورت، وهى شركة تجارة خارجية أوكرانية مملوكة للدولة لتوريد ما يصل إلى مائة من أنظمة الأسلحة عن بعد الثقيلة إلى أوكرانيا، بما فى ذلك قطع الغيار والخدمات ذات الصلة، وينص العقد على التوريد خلال عامى 2023 و2024.

وأشار البيان إلى أنه "تم تصميم أنظمة الأسلحة عن بعد لتوفير دقة وموثوقية أكبر من أى نظام منافس آخر ويمكن دمجها فى العديد من المركبات والمنصات".