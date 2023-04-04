جدة - نرمين السيد - ووفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أمس الإثنين، أفاد بيان صادر عن شركة إلكترو أوبتك سيستمز الأسترالية بأن الشركة وقعت على عقد مع شركة سبتس تكنو إكسبورت، وهى شركة تجارة خارجية أوكرانية مملوكة للدولة لتوريد ما يصل إلى مائة من أنظمة الأسلحة عن بعد الثقيلة إلى أوكرانيا، بما فى ذلك قطع الغيار والخدمات ذات الصلة، وينص العقد على التوريد خلال عامى 2023 و2024.
وأشار البيان إلى أنه "تم تصميم أنظمة الأسلحة عن بعد لتوفير دقة وموثوقية أكبر من أى نظام منافس آخر ويمكن دمجها فى العديد من المركبات والمنصات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة أسترالية تتعاقد مع أوكرانيا لتزويدها بأسلحة بقيمة 80 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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