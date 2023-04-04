مندوب روسيا بالأمم المتحدة: عضويتنا فى مجلس الأمن قانونية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة :"روسيا اليوم" الفضائية، قال المندوب الروسى مساء أمس الإثنين إن: "مكان روسيا الاتحادية فى مجلس الأمن قانونى تماما".
يذكر أنه اعتبارا من الأول من أبريل الجارى، استلمت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولى لمدة شهر، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة فى هذا الوقت هو "التعددية الفعالة"، والمخاطر فى صادرات الأسلحة.
وسيرأس وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مجلس الأمن خلال سلسلة من الاجتماعات.
والأعضاء الدائمون للمجلس هم، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، ويتمتعون بحق النقض "الفيتو".
ويتم انتخاب العشرة الآخرين لمدة عامين، حيث تم انتخاب البرازيل والإمارات وألبانيا وغانا والغابون لعامى 2022 و2023. واليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا لعام 2023 و2024، وتنتقل رئاسة مجلس الأمن من دولة إلى أخرى كل شهر وفقا للترتيب الأبجدى.
ومجلس الأمن هو هيكل دائم للأمم المتحدة، مكلف بالمسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفى الوقت الحالى يوجد 15 دولة فى مجلس الأمن، خمسة أعضاء منهم دائمون و10 أعضاء مؤقتين.
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