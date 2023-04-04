واشنطن: سنفعل كل ما فى وسعنا لاستعادة الأمريكيين المحتجزين بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى:"سنفعل كل ما فى وسعنا لإعادة إيفان إلى المنزل"، فى إشارة إلى إيفان جيرشكوفيتش، الصحفى الأمريكى بصحيفة وول ستريت جورنال الذى تم اعتقاله الأسبوع الماضى بتهمة التجسس.

وأضاف كيربى "وسنقوم بكل ما وسعنا لتأمين الإفراج عن بول ويلان"، فى إشارة إلى جندى سابق فى مشاة البحرية الأمريكية محتجز فى روسيا منذ 2018 بتهمة التجسس.

وقال كيربى عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف ما الذى يريده الروس مقابل الأمريكيين الاثنين "ليس لدى أى شيء بخصوص تفاصيل ما سيتطلبه الأمر تحديدًا للتفاوض مع الروس بشأن إطلاق سراحه".

وأشار كيربى إلى أن الأمر سيستغرق عملاً شاقًا لتأمين الإفراج عن جيرشكوفيتش.