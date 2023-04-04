البيت الأبيض يكشف عن حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى، إن "الأوكرانيين لا يزالون يقاتلون بشدة من أجل أرتيومفسك "باخموت" الواقعة فى إقليم دونيتسك شرقى كييف"، موضحا أن معركة باخموت لم تنته والأوكرانيون لم يستسلموا بعد.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
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