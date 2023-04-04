تقرير أمريكى: منطاد التجسس الصينى جمع معلومات استخبارية عن مواقع عسكرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "إن بى سى" الإخبارى الأمريكى، قال اثنان من المسئولين الأمريكيين وآخر سابق فى الإدارة الأمريكية إن بالون التجسس الصينى حلق عبر الولايات المتحدة ليجمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، على الرغم من جهود إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمنعه من القيام بذلك.

وقال المسئولون الثلاثة إن الصين كانت قادرة على السيطرة على البالون حتى تتمكن من القيام بعدة مرات بالمرور فوق بعض المواقع ونقل المعلومات التى جمعتها مرة أخرى إلى بكين فى الوقت المناسب.

وقال المسئولون إن المعلومات الاستخباراتية التى جمعتها الصين كانت فى الغالب إشارات إلكترونية، والتى يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تشمل اتصالات من أفراد القواعد الأمريكية، بدلاً من الصور.

وقال المسؤولون الثلاثة إن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة لولا جهود الإدارة للتحرك حول الأهداف المحتملة وإجهاض قدرة البالون على التقاط إشاراتها الإلكترونية عن طريق منعها من البث.

وأحال مجلس الأمن القومى موقع شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إلى وزارة الدفاع للتعليق، حيث وجهت وزارة الدفاع الموقع إلى التعليقات من فبراير والتى قال فيها كبار المسؤولين إن البالون له "قيمة مضافة محدودة" لجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الحكومة الصينية "علاوة على ما يمكن أن تجمعه الصين من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية".

وقالت الصين مرارًا وتكرارًا إن المنطاد كان منطادًا مدنيًا غير مأهول انحرف بطريق الخطأ عن مساره، وأن الولايات المتحدة بالغت فى رد فعلها بإسقاطه. ولم يذكر المسؤولون الشركة أو الإدارة أو المنظمة التى ينتمى إليها البالون، على الرغم من الطلبات العديدة للتعليق.

بعد إسقاط البالون فى فبراير، قال مسؤولو إدارة بايدن إنه قادر على جمع معلومات استخباراتية.

كان للبالون آلية تدمير ذاتى من الممكن أن يتم تفعيلها عن بعد من قبل الصين، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لم يحدث بسبب تعطل الآلية أو لأن الصين قررت عدم تشغيلها.

وحاول المسؤولون الأمريكيون إعادة بناء البالون من الحطام الذى تم انتشاله.