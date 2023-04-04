العالم اليوم - "ضربة أميركية" تقتل قياديا داعشيا في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 07:19 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية تمخضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش في سوريا، الإثنين.

وجاء في البيان أن خالد أحمد الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا وطور هيكله القيادي.

كانت وكالة تاس للأنباء قالت الأسبوع الماضي إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال التنظيم المتشدد بشأن "الأعمال الاستفزازية" للقوات المسلحة الأميركية في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة، وأضافت أن التنظيم "لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها".