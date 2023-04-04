مواجهات قوية بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة "عصيدة" فى "بيت أمر" وانتشروا بكثافة فى محيط المدرسة الألمانية، واعتلوا أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

وفى محافظة "جنين" شمالا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "يعبد"، وأفادت مصادر بالمحافظة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفى محافظة "بيت لحم" جنوبا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرية "حوسان"، وأفادت مصادر بأن المواجهات اندلعت فى منطقة "المشاهد" على المدخل الغربى للقرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى محافظة "نابلس" شمالا، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "بيتا" جنوب المحافظة، وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل البلدة بالسواتر الترابية.

وأفادت الطواقم الطبية العاملة فى الهلال الأحمر الفلسطينى، بأن المواجهات مع الاحتلال فى بيتا أسفرت عن إصابة بـ"المطاط" باليد جرى نقلها لمستشفى رفيديا فى مدينة نابلس، و15 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم تقديم العلاج لها ميدانيا.