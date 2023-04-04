الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للشرطة الإسرائيلية - أوردته وسائل إعلام عبرية - أمس الاثنين أنه تم إصدار أمر اعتقال للشابة لمدة 7 أيّام. وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد محمد خالد العصيبى من النقب، ليل الجمعة الماضى، قرب باب السلسلة فى المسجد الأقصى، بدعوى مُحاولته سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين، وهو ما كذبه شهود عيان طالبوا بفحص كاميرات المراقبة.

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