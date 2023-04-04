قرار من روسيا بشأن تعاملاتها مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الاخبارية، قال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، أمس الاثنين - إن المجلس نظر فى مسألة دفع روسيا للمساهمات فى ميزانية الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وتقرر تعليق دفع المساهمات لعام 2023، وإعادة جدولة المساهمة التى قدمتها روسيا فى عام 2022، لهذا العام".

وأضاف فولودين أن روسيا الاتحادية تواجه محاولات لعرقلة عمل وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وأكد رئيس مجلس "الدوما" أنه: "لا ينبغى أن ندفع مقابل شيء لم نشارك فيه، إذا لم يسمحوا لنا بالعمل هذا العام، فسنطالب بإعادة المساهمات المدفوعة مسبقا".