العالم اليوم - لافروف يحذر: روسيا قد تصبح "قاسية" مع أوروبا "المعادية"

انتم الان تتابعون خبر لافروف يحذر: روسيا قد تصبح "قاسية" مع أوروبا "المعادية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتحاد الأوروبي أصبح معاديا و"خسر" روسيا وإن موسكو ستتعامل مع أوروبا بطريقة قاسية إذا لزم الأمر.

وفي مقابلة مع موقع "أرغومنتي آي فاتكي"، نشرت الثلاثاء، قال لافروف: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا. لكن هذا خطؤه. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماؤه هم الذين يعلنون صراحة أنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مثلما يسمونها".

وفيما يلي أبرز ما جاء من تصريحات لافروف خلال المقابلة: