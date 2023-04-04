شئون الحرمين تطلق المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية للاعتكاف

جدة - نرمين السيد - بدأت وكالة الشئون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعى، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، أمس الاثنين، المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية بالاعتكاف لموسم شهر رمضان المبارك 1444هـ بالمسجد الحرام.





وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفى - وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" - أنه تم خلال المرحلة الأولى استقبال أكثر من 3 آلاف طلب تصريح اعتكاف بشكل إلكترونى عبر منصة الخدمات الرقمية وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين فى المرحلة الثانية.

وأكد المطرفى أن الوكالة كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على "المعتكفين" الحصول على التصاريح بشكل إلكترونى عبر منصة الخدمات الرقمية مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين فى المسجد الحرام بدءا من دخولهم وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان.

وفى السياق، كثفت وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية بالمسجد الحرام، برامجها لشهر رمضان المبارك التى تعنى بإثراء تجربة القاصد والزائر الفكرية والمعرفية النوعية من خلال عدد من المبادرات والبرامج ومن ضمنها الشاشات التفاعلية ضمن نقاط الخدمة فى جنبات بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية على النافعى أن هذه الشاشات تحتوى على إصدارات الإدارة العامة للأمن الفكرى والوسطية والاعتدال والإدارة العامة للشئون المعرفية، ويمكن للمعتمرين والقاصدين والمصلين الاستفادة من هذه الإصدارات من خلال نظام "الباركود"، حيث يتمكن المستفيد من تحميلها من خلال هذه الشاشات بعد المسح على "الباركود"، بحيث يُفتح رابط هذه الإصدارات على الأجهزة الذكية بصيغة "PDF" من ثم يتمكن المستفيد من تصفح محتويات هذه الإصدارات.

يذكر أن الإدارة العامة للأمن الفكرى للوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام تعنى بتعزيز جانب الأمن الفكرى والوسطية والاعتدال ونشر قيم التسامح وثقافة الحوار بفنونه المختلفة من خلال عدد من الجوانب والروافد الفكرية والمعرفية كالخطب المنبرية، والدروس والدورات العلمية والفكرية والتدريبية.