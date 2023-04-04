روسيا تطالب مواطنيها بالإبلاغ حال تلقى أى أموال من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، جاء ذلك على لسان أوليج أوسيبوف مساعد رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، تعليقا على العمل الإرهابى فى بطرسبرج، والذى أودى بحياة المراسل الحربى فلادلين تاتارسكى.

ونقل أوسيبوف لـ"نوفوستى" أمس الاثنين قول ميدفيديف: "إذا قال لك أحدهم إنه يتلقى أموالا أو عملا من مصادر أوكرانية، فإن الاحتمال الأكبر أن يكون هذا الشخص قد شرع فى طريق الخيانة وارتكب بالفعل جريمة جنائية"، مؤكدا ضرورة أن يتجه المواطنون الروس الذين يتلقون أموالا من أوكرانيا إلى الجهات الأمنية لتقديم تقارير بشأن هذا التمويل.

وكان انفجار قد وقع أول أمس الأحد، فى مقهى بشارع كورنيش الجامعة وسط مدينة بطرسبورج، مما أسفر عن مقتل المراسل العسكرى مكسيم فومين الشهير بـ"فلادلين تاتارسكى"، فيما أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها عُلبة قدمتها لتاتارسكى، وتحوى تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، وأدى الانفجار إلى مصرع الصحفى الروسى وإصابة 30 آخرين، بينهم 10 أشخاص بحالة خطيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية صباح اليوم اعتقال المشتبه بها، وتدعى داريا تريبوفا.. وذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها فى مقتل تاتارسكى قد تم اعتقالها فى السابق مرتين فى مسيرات معارضة فى بطرسبرج، كما جرى اعتقال زوجها عدد من المرات فى السابق.

وتجرى السلطات الأمنية الروسية حاليا عمليات البحث عن الزوج، حيث يشتبه فى ضلوعه بتنسيق العملية الإرهابية، واتهمت أجهزة الأمن الروسية الأجهزة الخاصة الأوكرانية بالوقوف وراء هذا الانفجار.