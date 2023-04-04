جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الرئاسى الأوكرانى فى بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية- أن زيلينسكى خلال اجتماعه مع هابيك فى منطقة تشيرنيهيف أعرب عن امتنانه للدعم الفعال والتضامن مع أوكرانيا من جانب الحكومة الألمانية وروبرت هابيك شخصياً منذ الأيام الأولى للحرب الروسية.
وقال زيلينسكى إن "زيارتكم تبعث برسالة قوية لمواطنينا وجيشنا ولنا جميعا".
وشكر الرئيس الأوكرانى ألمانيا بشكل منفصل على قيادتها فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية اللازمة بما فى ذلك دبابات القتال الرئيسية ليوبارد وماردر وكذلك لمساهمتها فى حماية السماء الأوكرانية. وتم التأكيد على أهمية استمرار المساعدة.
ورحب الرئيس باستعداد الشركات الألمانية للمشاركة فى إعادة إعمار أوكرانيا. وشدد الطرفان على أهمية تأكيد الجانب الألمانى للتأمين ضد المخاطر للشركات المتحمسة للاستثمار فى أوكرانيا الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يعرب عن امتنانه لدعم ألمانيا لبلاده عسكريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.