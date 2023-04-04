زيلينسكى يعرب عن امتنانه لدعم ألمانيا لبلاده عسكريا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الرئاسى الأوكرانى فى بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية- أن زيلينسكى خلال اجتماعه مع هابيك فى منطقة تشيرنيهيف أعرب عن امتنانه للدعم الفعال والتضامن مع أوكرانيا من جانب الحكومة الألمانية وروبرت هابيك شخصياً منذ الأيام الأولى للحرب الروسية.

وقال زيلينسكى إن "زيارتكم تبعث برسالة قوية لمواطنينا وجيشنا ولنا جميعا".

وشكر الرئيس الأوكرانى ألمانيا بشكل منفصل على قيادتها فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية اللازمة بما فى ذلك دبابات القتال الرئيسية ليوبارد وماردر وكذلك لمساهمتها فى حماية السماء الأوكرانية. وتم التأكيد على أهمية استمرار المساعدة.

ورحب الرئيس باستعداد الشركات الألمانية للمشاركة فى إعادة إعمار أوكرانيا. وشدد الطرفان على أهمية تأكيد الجانب الألمانى للتأمين ضد المخاطر للشركات المتحمسة للاستثمار فى أوكرانيا الآن.