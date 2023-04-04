العالم اليوم - سوريا.. التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 12:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة أهداف إسرائيلية في أجواء دمشق في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق". وأضافت أنه "سمع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته". وكانت سوريا أعلنت، الجمعة، التصدي لهجوم إسرائيلي، استهدف مواقع في ريف دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق". ويوم الأحد، قالت "سانا" إن 5 عسكريين أصيبوا بجروح جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها.

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