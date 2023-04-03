رئيس قبرص فى حوار لـ القاهرة الإخبارية: أتطلع لزيارة مصر ولقاء صديقى السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس كريستودوليدس، فى حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية" يذاع غدًا الثلاثاء، إن مباحثاته فى مصر تتضمن ملفات مهمة جدًا للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى مساعٍ من جانب بلاده لدعم العلاقات بين البلدين فى مجالات الطاقة والسياحة والدفاع.

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