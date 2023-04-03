رئيس قبرص يشيد بدور الإدارة المصرية البارز فى حل خلافات المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس كريستودوليدس، فى حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية" يذاع غدًا الثلاثاء، "دولتنا تلعب دورًا مهمًا لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر".

وتاكيدًا على أهمية زيارته لمصر؛ صرّح الرئيس القبرصى بأن هذه الزيارة هى الثانية له للخارج بعد اليونان.