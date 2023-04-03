الاحتلال يقتحم الأقصى لإخلاء المعتكفين
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة لإخلاء المعتكفين منه بالقوة.
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين) أكدت مصادر محلية، أن عشرات الجنود المدجّجين بالأسلحة اقتحموا الأقصى لإخلاء المعتكفين من المصلّى القبلي.
وأدَّى نحو 70 ألفًا مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في الليلة الثالثة عشرة من شهر رمضان المبارك.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس الأحد، المصلّى القبلي بالأقصى وأخرجت المعتكفين منه بالقوة.
وكانت دعوات فلسطينية، قد انطلقت خلال الأيام الماضية لضرورة شدِّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من العدو والمستوطنين، في ظل تصاعد انتهاكاتهم.
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