مصرع وإصابة 70 شخصا إثر غرق قارب في الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 مساءً - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 64 آخرين إثر غرق قارب في الكونغو.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات محلية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم الاثنين، أن 20 على الأقل قتلوا في أعقاب انهيار أرضي وقع أمس الأحد بشرق البلاد.

وقعت المأساة قبل وقت قصير من شروق الشمس في حي بولوا في إقليم ماسيسي بشمال كيفو، بحسب زعيم القرية تشادراك مبوكانيروا نديبانجا، بحسب ما أوردته مواقع محلية.

وقال إن 20 شخصًا على الأقل قتلوا في الانهيار الأرضي، وإن البحث عن المزيد من الضحايا سيُستأنف الإثنين.

وأكد الحاكم المحلي ألفونس موشيشا ميهينجانو انتشال 20 جثة، لكنه شدد على أن عدد الوفيات مرشح للارتفاع.

وقال إن نحو 25 من الأمهات وأطفالهن كانوا يغسلون ملابسهم في مجرى مائي عند سفح الجبل عندما حدث الانهيار الذي دفنهم تحت الطمي.

وروى مسافرو بلوم، من سكان بلوة، رواية مماثلة، قائلا إنه "فقد أخته في الانهيار الأرضي الذي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة".

المنحدرات الجبلية

والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث نسبيا في المنحدرات الجبلية في شرق الكونغو حيث يمكن للأمطار الغزيرة أن تشبع التربة بالماء وتؤدي إلى انهيارها. لكن احتمالات حدوثها تزيد إذا تأثرت التربة بعمليات التعدين أو قطع الأشجار أو البناء.

وفي ديسمبر، تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة كينشاسا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة نحو 170 شخصا.

وغرقت طرق رئيسية بالمياه لساعات في كينشاسا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة طوال ليل الثلاثاء، كما انهار طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى ميناء ماتادي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "اعتبارا من 16 ديسمبر أعلنت السلطات الكونغولية مصرع 169 شخصا على الأقل وإصابة نحو 30 تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة، كما دمرت المياه 280 منزلا".