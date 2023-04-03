الرئيس الفنلندي: بلادنا عضو في الناتو ابتداء من 4 أبريل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 مساءً - أعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن بلاده ستصبح عضوًا في الناتو ابتداء من يوم الـ 4 من أبريل الجاري.

ووفق بيان له، أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الاثنين، أن فنلندا ستصبح عضوًا رسميًا في الناتو ابتداء من 4 أبريل.

انضمام فنلندا للناتو

وجاء في البيان: "فنلندا ستصبح عضوًا في الناتو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023. وسيسافر رئيس جمهورية فنلندا، سولي نينيستو، إلى بروكسل لحضور حفل الانضمام في مقر الناتو".

ووفقا لبيان مكتب الرئيس، فإن فنلندا ستودع وثائق انضمامها قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، وقال: "ستودع فنلندا وثيقة انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلسي لدى وزارة الخارجية الأمريكية في بروكسل يوم الثلاثاء، 4 أبريل، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الناتو".

وفيما أوضح أن "وزير الشؤون الخارجية بيكا، سيتولى عملية الإيداع"، أكد على أن "مراسم رفع العلم بمناسبة انضمام فنلندا إلى الناتو ستقام في مقر الناتو بعد الإيداع".

ولفت إلى أن نينيستو والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، سيلقيان خطابًا بمناسبة هذا الحدث.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو قوله، إن موسكو ستعزز قدراتها العسكرية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد ردا على انضمام فنلندا المتوقع لحلف شمال الأطلسي، غدا الثلاثاء.

انضمام السويد للناتو

وردًا على سؤال حول مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولنبرج عن تفاؤله.

وأضاف: "أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوًا أيضًا. والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

والوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة.

وتتّهم أنقرة السويد خصوصًا بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وبرفض تسليم مطلوبين.

وأعلنت فنلندا والسويد عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في أوكرانيا ويعتبرهما حلف الناتو حصنًا قويًا على خاصرته الشمالية الشرقية.