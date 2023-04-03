فرنسا تراهن على وساطة الصين فى السلام بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الزيارة تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسى ماكرون يصطحب معه فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، كما صرّح الإليزيه بأن الزيارة تشهد العديد من الملفات الأوروبية المهمة مع الجانب الصينى.
وتابع أن فرنسا تراهن على قيام الصين بدور الوساطة فى السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل أيضًا العديد من الملفات بين البلدين، لا سيما الملف الاقتصادى وملف الطاقة اللذان سيتصدران تلك المباحثات.
وأشار إلى أن ماكرون يرى أن الصين حليف استراتيجى مهم للقارة الأوروبية على كل المستويات، وأن فرنسا تعوّل على بكين كثيرًا فى حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من علاقات جيدة مع الجانبين.
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