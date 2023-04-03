الصين: علاقتنا مع روسيا لا تتأثر بأي طرف ثالث

الصين: علاقتنا مع روسيا لا تتأثر بأي طرف ثالثأكدت الصين، اليوم الإثنين، إنها تعمل مع روسيا على تطوير نمط جديد من العلاقات في العصر الحديث، يقوم على الثقة المتبادلة، والتعايش السلمي، والتعاون المثمر للجانبين.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في إفادة صحفية، على أن علاقاتها بروسيا لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا تتأثر بأي طرف ثالث، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

ولفتت نينج إلى أن "الصين وروسيا والهند قوى ناشئة ذات تأثير كبير، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية المعقدة الحالية، فإن الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع روسيا والهند والمجتمع الدولي لحماية التعددية الحقيقية".

وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا أخيرا استمرت ثلاثة أيام، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة، حيث لقيت هذه الزيارة اهتماما متزايدا من جانب الإعلام الغربي. وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي - الصيني، حتى عام 2030.