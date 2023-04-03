زلزالان يضربان منطقة شمال البحر الميت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مدير مرصد الزلازل، غسان سويدان، عن هزتين أرضيتين ضربتا منطقة شمال البحر الميت/وادي الأردن، مساء السبت.
وقال سويدان ، إن الهزة الأولى وقعت في تمام الساعة الـ9:26 مساء بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، والثانية في تمام الـ9:45 مساء بقوة 2.2 درجة، مبينا أن الزلزالين وقعا على عمق 1 كلم.
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