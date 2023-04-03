بوتين يصدر مرسوما باستضافة قمة «بريكس» عام 2024

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الرئيس بوتين أوعز كذلك بموجب المرسوم بتأسيس لجنة تنظيمية برئاسة مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، وسيتوجب على أوشاكوف فى غضون شهر اختيار أعضاء اللجنة ووضع خطة عمل خلال فترة رئاسة روسيا لتحالف "بريكس" فى العام 2024.

وتسلمت جمهورية جنوب إفريقيا من الصين فى مطلع العام الجارى 2023 مهام رئاسة مجموعة "بريكس"، التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وفى العام 2006، أنشأت روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التى تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها عام 2011 إلى "بريكس".

وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.