العالم اليوم - بالفيديو.. سلطان النيادي يختبر قانون نيوتن في الفضاء

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سلطان النيادي يختبر قانون نيوتن في الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 08:16 مساءً - واصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نشر الفيديوهات المثيرة من الفضاء، والتي يختبر فيها نظريات وينشر فيها معلومات وصور من رحلته الفضائية.

وفي آخر منشوراته على موقع تويتر، قام رائد الفضاء الإماراتي بتجربة قانون نيوتن الأول، من داخل محطة الفضاء الدولية.

وكتب النيادي: "من الممتع أن نقوم باختبار قوانين الفيزياء في محطة الفضاء الدولية حيث الجاذبية شبه معدومة. في هذا الفيديو اخترت أن اختبر معكم قانون نيوتن الأول في الفضاء".

وينص قانون نيوتن الأول على أنه إذا كان الجسم في حالة ساكنة أو يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم، فإنه سيبقى في حالة ساكنة أو يستمر في التحرك في خط مستقيم بسرعة ثابتة ما لم تؤثر به قوة خارجية تجبره على تغيير ذلك.

واختبر النيادي ذلك القانون بإخراجه حبة من المكسرات، تركها تطفو في الهواء، مع انعدام الجاذبية التي تسحبها للأرض.

وقبل شهر، انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.