الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، هاتفيا اليوم الخميس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لسمو الشيخ بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها العزيز، في ظل قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد جلالته عمق العلاقات المتينة والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.