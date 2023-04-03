نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، هاتفيا اليوم الخميس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.
وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لسمو الشيخ بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها العزيز، في ظل قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد جلالته عمق العلاقات المتينة والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.