العالم اليوم - تحذير "عاجل" من غوغل إلى مستخدمي متصفح "كروم"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 07:19 مساءً - وجه محرك البحث "غوغل"، تنبيها عاجلا إلى المليارات من مستخدمي متصفح "كروم"، داعيا إياهم لأن يقوموا بخطوة تحصين من أجل حماية أنفسهم في مدة لا تزيد عن 60 ثانية.

وحذر "غوغل" من تجاهل هذا التنبيه، فيما قالت المسؤولة في الشركة، مولي بيتس، إن المئات من مهندسي "غوغل" يعملون من أجل أن يظل محرك المتصفح آمنا أمام التهديدات الأخيرة.

وأضاف أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، وثمة تحسن ملحوظ يجري رصده بشكل مستمر، "على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين".

وحثت الخبيرة المستخدمين على تحديث متصفح "كروم"، مع التأكد من قوة الكلمات المرورية المستخدمة على المنصة.

وشددت على أهمية وضع كلمات مرورية معقدة، وغير مستخدمة على منصات أخرى، من قبيل "KZamPPzj43T9mQM".

وأوصت أيضا بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، من أجل تفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.

وأضافت أن أجهزة الحاسوب تكون فيها برامج كثيرة خبيثة في العادة، لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم.

وأردفت أن من الجدير بالمستخدمين أن يستفيدوا من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات.

ولأجل تشديد الحماية، يمكن لمستخدم المتصفح أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الذهاب إلى قسم الأمان وتفعيل وضع الحماية المعززة.

وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى أن 2.65 مليار مستخدم يتخذون من "غوغل كروم" متصفحا مباشرا لهم.