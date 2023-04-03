رئيس النواب الأمريكى يلتقى رئيسة تايوان الأربعاء

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمريكى مطلع، اليوم الاثنين، إن كيفن مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، سيعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل، مع رئيسة تايوان تساى إنج وين فى ولاية كاليفورنيا، خلال "توقفها" بالولايات المتحدة فى طريق عودتها من أمريكا الوسطى.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أثار توقف الرئيسة التايوانية فى الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2019 تهديدات صينية بالانتقام. وحذرت بكين واشنطن من السماح بعقد أى لقاءات لمسؤولين أمريكيين مع "تساى" خلال توقفها فى أمريكا، فيما طالبت واشنطن بكين بعدم المبالغة فى رد الفعل.

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