الكرملين: روسيا على اتصال دائم مع دول مجموعة أوبك+

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إن روسيا على اتصال دائم مع دول مجموعة "أوبك+" وهذه عملية طبيعية، ويأتى ذلك بعد أن أعلنت دول فى المجموعة أمس عن خفض إضافى فى الإنتاج.





وقال بيسكوف اليوم الإثنين، إن روسيا على اتصال دائم مع عدد من دول "أوبك+"، وهذه عملية طبيعية لكن لا شئ أكثر من ذلك، متابعًا : "لدى الدول منهج مستقل ولها مصلحة مستقلة فى استقرار السوق".

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن مصادر الطاقة البديلة فى المستقبل المنظور ليست قادرة على ضمان التنمية التقدمية للبلدان.

ويوم أمس الأحد، أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك+"، فى وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافى فى إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار فى سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية فى مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فورى فى أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.