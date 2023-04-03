العالم اليوم - بعد 80 يوما.. استراتيجية روسيا الحربية "في مأزق"

انتم الان تتابعون خبر بعد 80 يوما.. استراتيجية روسيا الحربية "في مأزق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 06:22 مساءً - 80 يوما من الهجوم الروسي في شرق منطقة دونباس الأوكرانية، لم تفض إلى أي انتصارات لافتة، هذا ما خلص إليه تقرير صدر الإثنين عن "معهد دراسات الحرب - آي أس دبليو" في واشنطن.

وكشف المعهد، الذي يضم كبار الجنرالات المتقاعدين الأميركيين، أن رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، دفع بالأمور العسكرية والسياسة إلى "حد الهاوية" مع الكرملين، حيث بلغت خسائر وحجم قتلى الجيش الروسي قرابة 200 ألف جندي.

وتوقع التقرير أن أيام غيراسيموف باتت معدودة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقدم قريبا على إقالة عدد كبير من الجنرالات الكبار ومن بينهم رئيس الأركان، وخصوصا بعد الاستياء المتكرر الذي أبداه قائد ميليشيا مجموعة "فاغنر" حيال أداء القوات الروسية.

وأوضح التقرير، أن الهجوم الروسي الذي بدأ بضراوة قبل نحو 3 أشهر بهدف السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك قبل نهاية مارس الماضي، فشل في تحقيق أهدافه، وأقله السيطرة على مدينتي باخموت وأفديفكا.

ولم يستبعد التقرير أن فشل روسيا في تحقيق أي انتصار ميداني، سيمهد لهجوم معاكس من القوات الأوكرانية بدءا من منتصف أبريل الجاري.

مكاسب روسية محدودة