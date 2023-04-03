أمريكا تحذر المسافرين إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا من فيروس ماربورغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 05:23 مساءً - حذر مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أولئك الذين يسافرون إلى البلدان المتضررة غينيا الاستوائية وتنزانيا من تفشي فيروس ماربورغ لفحص أنفسهم بحثًا عن الأعراض الرئيسية، وذلك وفقًا لتايمز ناو.

ووفقًا لمنظمة الصحة، فإن فيروس ماربورغ هو مرض معدٍ له معدلات وفيات بنسبة 90%، وتواجه غينيا الاستوائية وتنزانيا أول تفشٍ معروف لحشرة ماربورغ، وهي حمى فيروسية مصحوبة بنزيف غير منضبط يشبه إلى حد كبير إيبولا.

تشير التقارير إلى أن حوالي 34 شخصًا في إفريقيا لقوا حتفهم بسبب ماربورغ منذ فبراير 2023، وقالت منظمة الصحة العالمية لا يمكن استبعاد خطر الانتشار الدولي.

مركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحذر المسافرين إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا

وحثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين إلى كلا البلدين على تجنب الاتصال بالمرضى ومراقبة الأعراض لمدة 3 أسابيع بعد مغادرة المنطقة.

وقالت الوكالة إن المسافرين إلى غينيا الاستوائية؛ حيث تم الإبلاغ عن معظم الحالات فيها، يجب أن يتخذوا احتياطات معززة وتجنب السفر غير الضروري إلى المقاطعات التي يتفشى فيها المرض، وحثت دول أخرى من بينها السعودية وسلطنة عمان والكويت المسافرين على تجنب زيارة البلدين تماما.

والجدير بالذكر، أن مدينة هوشي منه في فيتنام، نفذت الفحص الإجباري لأولئك الأشخاص القادمين من البلدان الإفريقية، وأعلنت غينيا الاستوائية الواقعة على الساحل في غرب إفريقيا، تفشي مرض فيروس ماربورغ في منتصف فبراير مع انتشار الحالات في مقاطعات متعددة.

وفي وقت سابق اعتبارًا من 22 مارس كان لدى غينيا الاستوائية 13 حالة مؤكدة و20 حالة محتملة، وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن من بين الحالات المؤكدة توفي 9 بينما توفيت جميع الحالات المحتملة، كما أعلنت تنزانيا الواقعة على الساحل في شرق إفريقيا تفشي مرض فيروس ماربورغ في 21 مارس، وفي الأسبوع الماضي أودى مرض نزيف أنفي غامض بحياة 3 أشخاص في بوروندي غرب إفريقيا، والتي يبدو أن الأعراض تشير إلى نوع من الحمى النزفية الفيروسية، التي تتلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة مما يجعلها تتسرب مثل ماربورغ وإيبولا .