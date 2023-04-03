الصحة العالمية توصى بزيادة العاملين الصحيين لـ 8 إلى 12% للقوى العاملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 05:23 مساءً - توصي منظمة الصحة العالمية بأن تزيد جميع البلدان من تخريج العاملين الصحيين لتصل إلى 8-12% من القوة العاملة سنويًا، على سبيل المثال، يحتاج بلد يضم إجمالي 5000 طبيب وتخريج ما بين 400-600 طبيب سنويًا للحفاظ على القدرات وتحسينها فيما يتعلق باحتياجات السكان والطلب على النظام الصحي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، خلال المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية في الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2023 في جنيف، سويسرا، أن المنتدى، وهو أكبر تجمع لمهني القوى العاملة الصحية وواضعي السياسات الصحية والشركاء متعددي القطاعات، ويركز على موضوع حماية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وحمايتها والاستثمار فيها .

مع قرب منتصف الطريق إلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبعد مرور 3 سنوات على ظهور جائحة كورونا، فإن نتائج صحة السكان ومتوسط ​​العمر المتوقع في الاتجاه المعاكس.

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، تعتمد النظم الصحية على توافر العاملين الصحيين وإمكانية الوصول إليهم وجودتهم، ومع ذلك، فإن النقص المزمن في العاملين الصحيين، وقلة الاستثمار في تعليمهم وتدريبهم، فضلاً عن الرواتب المنخفضة وعدم التوافق بين استراتيجيات التعليم والتوظيف تؤدي إلى تحديات كبيرة، تسبب الوباء في خسائر فادحة، تشير أحدث الأرقام إلى أن ما يقدر بنحو 50% من العاملين في مجال الصحة والرعاية، الذين شعروا بالفعل بالإرهاق والتقليل من قيمتها قبل كورونا، عانوا من الإرهاق من الأعباء الإضافية الهائلة الملقاة على عاتقهم.

وأضافت المنظمة، يجب على العالم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الصحيين والاستثمار فيهم في جميع البلدان.

أضاف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العاملين الصحيين بحاجة إلى أجور وظروف عمل لائقة، تدعو منظمة الصحة العالمية، جميع البلدان إلى زيادة الاستثمار في تعليم القوى العاملة الصحية والوظائف لتلبية احتياجات سكانها ومتطلبات النظام الصحي، وهذا يتطلب قيادة سياسية في جميع القطاعات، وليس فقط الصحة، و بمناسبة مرور أكثر من 5 سنوات على اعتماد الاستراتيجية العالمية للموارد البشرية من أجل الصحة: ​​القوى العاملة 2030 ، سيتبادل المنتدى الأدلة والخبرات حول تنمية القوى العاملة، فضلاً عن الفرص لمرحلة ما بعد كورونا وستدرس الحلول السياساتية والاستثمارات والشراكات متعددة القطاعات المطلوبة لمواجهة تحديات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والمضي قدمًا في تنفيذ خطة العمل من أجل الصحة 2022-2030 .

قال جيم كامبل، مدير إدارة القوى العاملة الصحية: "أظهرت الاستجابات الوطنية لفيروس كورونا أن القوى العاملة في مجال الصحة والرعاية قادرة على إحداث تغيير إيجابي للغاية، إذا أردنا المساواة والتغطية الصحية الشاملة، وإذا أردنا الأمن الصحي العالمي، يجب علينا حماية العاملين الصحيين، يجب أن نستثمر فيها، ويجب أن نتخذ إجراءات معًا.

سيكرس المنتدى اهتمامًا خاصًا لاستثمار القوى العاملة الصحية وتمويلها في جميع البلدان: لتأمين الموارد اللازمة لتوسيع نطاق التعليم والوظائف. وسيعرض العمل الذي يقوده المكتب الإقليمي الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين في تطوير ميثاق الاستثمار في القوى العاملة الصحية الأفريقية، والذي يهدف إلى مواءمة وتحفيز الاستثمارات لخفض عدم المساواة في الوصول إلى العاملين الصحيين إلى النصف، خاصة في البلدان الأفريقية التي تم تحديدها على أنها تعاني من أكبر نقص.

يحضر المنتدى أكثر من 2000 مندوب معظمهم ينضمون عبر الإنترنت وما يقرب من 200 مشارك شخصي، إنه يوفر لحظة محورية للتركيز على الموضوع الذي يقع في صميم جدول أعمال الصحة العالمية، خلال حملة أسبوع العاملين الصحيين العالمي، وقبيل يوم الصحة العالمي، الذي يصادف هذا العام عيد ميلاد منظمة الصحة العالمية الــ 75 في 7 أبريل 2023 .

وأوضح، إنه ستكون نتائج المنتدى مفيدة للاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة والوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها المقرر عقدها في سبتمبر 2023.