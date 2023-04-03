نتنياهو يؤجل إقالة وزير الدفاع الإسرائيلى بسبب الوضع الأمنى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الإسرائيلى، إسحق هرتسوج، قد دعا فى وقت سابق حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التى تقيّد من سلطات النظام القضائى فى البلاد.

وفى وقت سابق خرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى شوارع "تل أبيب" و"القدس المحتلة" احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، بعد انحيازه للمعارضة.