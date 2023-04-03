العالم اليوم - في أول طرح دولي بـ2023.. السعودية للكهرباء تطرح صكوك دولارية

انتم الان تتابعون خبر في أول طرح دولي بـ2023.. السعودية للكهرباء تطرح صكوك دولارية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:16 مساءً - ضمن برنامجها للصكوك الدولية.. بدأت الشركة السعودية للكهرباء طرح صكوك خضراء و اعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وعرضها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ولم تحدد الشركة القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك وقالت أنها ستكون بناءًا على ظروف السوق، لكن الطرح سيكون على شريحتين، الأولى لأجل 10 سنوات، والثانية لأجل 30 عاماً، وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية.

من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها، أن الشركة السعودية للكهرباء حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لطرح صكوك خضراء لأجل 10 سنوات.

وأضافت أن الشركة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند 240 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لصكوك تقليدية لأجل 30 عاما.

شركة الكهرباء التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة قرابة 75 بالمئة من أسهمها، قالت إنها تستهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء.

وحسب بيان "السعودية للكهرباء" على موقع تداول السعودية، تم تعيين كل من بنك "إتش إس بي سي بي إل سي"، وبنك ستاندرد تشارترد، و"جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي"، و"ميزوهو إنترناشنال بي إل سي"، و"إس إم بي سي نكو" لأسواق المال المحدودة، وشركة الأهلي المالية، والراجحي كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتكسيس، وسوسوتيه جينرال كمدراء للطرح المحتمل.