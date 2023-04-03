العالم اليوم - يسرا اللوزي بشخصيات متناقضة في رمضان.. وتستعد لـ"ليلة العيد"

انتم الان تتابعون خبر يسرا اللوزي بشخصيات متناقضة في رمضان.. وتستعد لـ"ليلة العيد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 04:19 مساءً - نجحت الفنانة المصرية يسرا اللوزي في تغيير النمط الذي اعتاده الجمهور من خلال شخصية شيري التي تجسدها بمسلسل "جميلة" بماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، متخلية عن الفتاة الطيبة التي تعكس ملامحها، وظهرت بدور يفيض شرا، فحصدت تفاعلا واسعا من الجمهور.

وعن تفاصيل ترشحيها للدور، تحدثت يسرا اللوزي في حوارها مع موقع "دوت الخليج"، قائلة: "الفنانة ريهام حجاج هي من رشحتني للدور واقترحت اسمي بالبداية، وتشجعت للمشاركة فور قراءة الدور، فالنص مكتوب باحترافية شديدة من الكاتب أيمن سلامة بجانب وجود المخرج المتميز سامح عبد العزيز، وفوق كل ذلك الاستفزاز الذي أحدثه الدور داخل نفسي وجعلني أغير الصورة البريئة المأخوذة عن أدائي.

اللوزي ومن خلال مسلسل "جميلة" الذي يشارك في بطولته ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، نبيل عيسى وآخرين، تطل بشخصية شيري الفتاة الخبيثة المتلونة والتي تبحث دائما عن مصالحها الخاصة حتى ولو من خلال تدبير الخطط الشريرة والإيقاع بالناس بكافة الأشكال، وعن ذلك تقول: "حقيقة أنا مرعوبة من الناس، فشخصية شيري لا تشبهني مطلقا في الحقيقة، وبعيدة كل البعد عن الصورة الذهنية التي وضعني فيها الجمهور، ولعل هذا ما شجعني على تقديمها، قد ينظر إليها البعض على أنها شخصية تتمتع بالذكاء ودهاء وعند البعض الآخر يراها شريرة وأنانية".

مفاجآت شيري

وعن تحضيرات الدور، أكدت اللوزي أنها وجدت صعوبة في طبيعة الشخصية وحفظ طريقة كلامها وانفعالاتها، لكن مع التعايش مع تفاصيل الشخصية: "استطعتُ أن أرسم خطوط عريضة للدور من حيث التلون والتنوع، كما أن توجيهات المخرج سامح عبد العزيز ساعدتني كثيرا في إتقان الدور وتقديم الشخصية بشكل مختلف وبانفعالات حقيقية".

واعترفت اللوزي أنها كما المشاهد توقعت أن تكون نهاية شخصية "شيري" سيئة، وهذا أمر منطقي لأنها تفعل أي شيء من أجل مصلحتها فقط، لافتة إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت تصدم الجمهور من التحولات التي تطرأ على الشخصية.

وقالت اللوزي إن كواليس العمل كانت ممتعة طوال أيام التصوير، وأن روح التعاون والمساعدة كانت السمة السائدة، مضيفة: "الخط الدرامي لشخصيتي جمعني بمشاهد كثيرة مع الفنانة ريهام حجاج وأحمد وفيق والفنانة عبير صبري، واستمتعت بمشاهدنا سويا، وعبير فنانة شاطرة لديها خبرة كبيرة وتساعد أي فنان أمامها كي يخرج كل مشاعره بشكل متقن وواقعي".

وعن تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز، أكدت اللوزي أنها سبق أن تعاونت معه من قبل في فيلم "ليلة العيد"، المقرر طرحه بالسينمات قريبا، وتعتبر تعاونها معه في مسلسل "جميلة" فرصة حقيقية للتواصل عن قرب معه.

وعن الصعوبات التي واجهتها كأم خلال تصوير مسلسلين بوقت متقارب، هما جميلة والمداح 3 ؛ أوضحت اللوزي: "لا أنكر بأنه ضغط كبير يحتاج دعما من كل المحيطين، وأحاول التوازن بين العمل والأسرة، وبشكل عام الممثلة الأم لديها مسؤوليات صعبة ورهيبة تقع على عاتقها، فأحاول الالتزام بمواعيد العمل والتركيز في شخصيتين مختلفتين، إضافة إلى حياتي الخاصة".

وتضيف اللوزي أن السبب وراء حماسها لتقديم عملين هذا العام بموسم رمضان أن الشخصيتين متناقضتين تماما، وهذا اتضح بشكل أوسع بعد العرض حاليا: "كان الأمر ممتعا لي كفنانة على الرغم من أنه كان مرهقا بشكل كبير".

المداح 3

وعن مشاركتها في الموسم الثالث لمسلسل "المداح" الذي يعرض حاليا، وتظهر بشخصية تدعى تاج وهي شخصية على النقيض تماما من شخصية شيري في مسلسل "جميلة"، توضح أن العمل أكثر من رائع، خاصة أنه مع كوكبة من النجوم المحبوبين مثل حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، عبدالعزيز مخيون، لوسي، حنان سليمان، أحمد ماهر، عفاف رشاد، هلا السعيد، وأحمد كشك، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتنتظر اللوزي عرض فيلم ليلة العيد، خلال الفترة المقبلة، بمشاركة نخبة من الفنانين هم يسرا، عبير صبري، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، أحمد خالد صالح، محمود حافظ وغيرهم، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وأعربت عن أملها في أن يتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.