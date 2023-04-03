العالم اليوم - ستولتنبرغ يحدد موعد انضمام فنلندا لحلف الناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 04:19 مساءً - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الإثنين، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في الناتو.

وقال ستولتنبرغ: "(الثلاثاء) سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين"، موضحا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ "هذا فعلا يوم تاريخي"، مؤكدا أن هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

وردا على سؤال بشأن مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولتنبرغ عن تفاؤله.

وأضاف "أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوا أيضا. والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

والوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة.

وتتّهم أنقرة السويد خصوصا بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وبرفض تسليم مطلوبين إذ تعود كلمة الفصل في هذا الشأن إلى القضاء السويدي.

وأعلنت فنلندا والسويد عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في اوكرانيا ويعتبرهما حلف شمال الأطلسي حصنا قويا على خاصرته الشمالية الشرقية.